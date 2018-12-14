شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة القيعى وجلبرتو مع أول أغسطس تُنهى صفقة جيرالدو للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي جلسة هامة مساء اليوم ،الجمعة، مع مسئولي نادي أول أغسطس الأنجولي لإنهاء صفقة جيرالدو دا كوستا .

ووصل القيعي إلى أنجولا ظهر أمس ، الخميس، بعد رحلة طيران شاقة استمرت قرابة الـ13 ساعة والتقى مستشار التعاقدات في الأهلي مع الأنجولي جلبرتو ظهير أيسر القلعة الحمراء السابق الذى سيُرافقه في جلسة مسئولي أول أغسطس بعد ساعات.

ويبحث القيعي مع مسئولي أول أغسطس طلباتهم المالية لإنهاء الصفقة خاصة وأن جيرالدو الذى يُجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر سينتهي عقده مع الاهلي بنهاية الموسم الجاري.

وعلم ”الخليج 365” أن أول أغسطس طلب 800 ألف دولار للاستغناء عن جيرالدو لكن المبلغ قابل للتخفيض وهو ما سيقوم به عدلي القيعي خلال جلسة التفاوض التي ستُنهي الصفقة للأهلي بنسبة كبيرة لاسيما وأن اللاعب أبدى رغبة قوية في اللعب للأهلي دون غيره من الأندية الأخرى التى طلبت التعاقد معه وأبرزها الترجي التونسي والهلال السوداني.

وشارك جيرالد ودا كوستا مع أول أغسطس مؤخراً فى النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا بما يعنى أنه لن يُشارك مع الأهلى فى البطولة الأفريقية الجديدة التى يستهلها بطل مصر اليوم، الجمعة، بمواجهة جيماالأثيوبى إذا ما أنهى الأهلى الصفقة رسمياً ومع ذلك قرر مسئولى القلعة الحمراء الدخول فى مفاوضات رسمية مع أول أغسطس لضم اللاعب على أن تتم إعارته بعد ذلك لأحدى الأندية المحلية أو العربية أو يتم الاكتفاء بمشاركته مع الفريق محلياً.