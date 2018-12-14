شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف على حيلة الجماهير الحمراء للتخلص من نحس "التاسعة يا أهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملة دعم وتشجيع كبيرة دشنتها جماهير النادى الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر وفيس بوك، لمؤازرة المارد الأحمر فى مستهل مشواره بدورى أبطال أفريقيا فى نسخته الجديدة، والذى يستعد لمواجهة جيما الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 من دورى الأبطال، فى السادسة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ولجأت جماهير النادى الأهلى إلى حيلة جديدة فى تشجيع الفريق، بعد خسارة لقبين متتاليين من دورى الأبطال فى 2017 و2018 على التوالى، حيث كانت الجماهير تهتف "التاسعة يا أهلى"، لتغير جماهير الفريق الأحمر شعارها هذه المرة بهتاف الـ8+1 يا أهلى، حيث باتت جماهير القلعة الحمراء تتشائم من هتاف التاسعة يا أهلى أو السادسة يا عاشور.

وحصد النادى الأهلى 8 بطولات من دورى أبطال أفريقيا عبر تاريخه الطويل، وتترقب جماهير القلعة الحمراء التتويج التاسع الذى تأخر لأكثر من 6 سنوات، منذ اقتناص اللقب القارى فى 2013.



الاهلى



الاهلى



التاسعة يا اهلي



الجماهير تؤاز الاهلى



جماهير الاهلى