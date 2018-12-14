شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الحق يكرم خمسة من أبطال النصر لتحقيق إنجازات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادى النصر وأعضاء المجلس حسن إسماعيل وأشرف لطفى وأحمد حمدى ورامى خليل ومصطفى رسمى 5 من أبطال النادى الذين رفعوا اسم النصر فى أكثر من محفل على المستوى الدولى فى مقدمتهم سما أحمد لطفى لاعبة منتخب مصر والتى حصلت على برونزية كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة بشيكاغو.

وتم تكريم ثنائى كرة القدم يوسف محسن لاعب فريق مواليد 2000 ونجم منتخب مصر لكرة الصالات، الذى حصل مع المنتخب علي بطولة أفريقيا وحصل أيضا علي المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد الأرجنتين للشباب في إنجاز لأول مرة تحققه مصر فى أول مشاركة لمنتخبنا فى أولمبياد الشباب، كما تم تكريم مهاب إبراهيم لاعب فريق مواليد 2000 ولاعب منتخب مصر لكرة الصالات وحصل ايضا علي بطولة افريقيا وتاهل مع المنتخب لاوليمبياد الارجنتين وحصل علي الميدالية البرونزية، كما تم تكريم حنين عمرو لاعبة فريق السباحة بالنادى لحصولها علي بطولة الجمهورية تحت 13 سنة سباق 100 متر حيث حققت رقم جيد قريب من الرقم الذي حققته فريدة عثمان بطلة مصر في بطولة العالم.

كما تم تكريم عبد الرحمن محمد عبد الله لاعب فريق التايكوندو مواليد 99 الحاصل الذي حصل علي عدد من البطولات مركز اول بطولة الجمهورية والميدالية الذهبية وحصل علي المركز الثالث في بطولة افريقيا وحقق المركز الثانى فى بطولة الأردن الدولية والمسابقات الثاني في بطولة لبنان الدولية كما تاهل للمشاركة في الاوليمبياد العسكرية في شهر فبراير القادم بالصين.