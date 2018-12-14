كيف آزر المنتخب محمد صلاح ووليد سليمان فى منافستهما على الأفضل بأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى المنتخب الوطنى، التوفيق للاعبين المصريين محمد صلاح، ووليد سليمان، خلال منافستهما على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018، وذلك عقب إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018، والتى ضمت 10 لاعبين أبرزهم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، ووليد سليمان لاعب النادى الأهلى.

وقال منتخب مصر، "كل التوفيق للاعبنا محمد صلاح ووليد سليمان، المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018".



تدوينة المنتخب القومى

وضمت القائمة النهائية، أيضاً، كل من "مهدى بن عطية مدافع منتخب المغرب ونادى يوفنتوس الإيطالي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزي، وأنيس البدرى لاعب منتخب تونس ونادى الترجى التونسي، وأليكس ايوبى لاعب منتخب نيجيريا ونادى أرسنال الإنجليزي، وأونانا اندرى حارس منتخب الكاميرون ونادى أياكس أمستردام الهولندي، وأوباميانج لاعب منتخب الجابون ونادى أرسنال الانجليزي، ودينيس أونيانجو حارس منتخب أوغندا ونادى صن داونز الجنوب أفريقى".

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018، فى الحفل السنوى للاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف"، المقرر إقامتها فى يناير القادم بالعاصمة السنغالية "داكار".