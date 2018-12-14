رسميا.. "الحاوي" و"صلاح" وجها لوجه في قائمة الكاف النهائية لجائزة الأفضل في إفريقيا

كتب: ضياء السقا

كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" عن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2018.

وضمت القائمة 10 لاعبين، هم: محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ووليد سليمان "الحاوي" صانع ألعاب الأهلي ومهدي بن عطية مدافع منتخب المغرب ونادي يوفنتوس الإيطالي، وساديو ماني لاعب منتخب السنغال وليفربول، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأنيس البدري لاعب منتخب تونس والترجي التونسي، وأليكس ايوبي لاعب منتخب نيجيريا وأرسنال، وأونانا اندري حارس منتخب الكاميرون وأياكس أمستردام الهولندي، وأوباميانج لاعب منتخب الجابون وأرسنال، ودينيس أونيانجو حارس منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب افريقي.

وتتمثل جوائز «كاف»، في أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب وأفضل مدرب وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب كرة نسائية، وأفضل منتخب، وأفضل منتخب نسائي.

وألغيت جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وتم اعتماد جائزة واحدة فقط هي أفضل لاعب في أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل يقام في العاصمة السنغالية داكار في الثامن من شهر يناير المقبل.

وكان صلاح قد فاز بجائزة كاف لأفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي، بعد منافسة قوية مع ماني وأوباميانج.

القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2018