تقرير.. لا هزيمة وإقصاء مبكر.. ماذا يفعل الأهلي أمام الفرق الإثيوبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستهل الأهلي مساء اليوم الجمعة مشواره الإفريقي في النسخة الجديدة من دوري الأبطال بمواجهة جيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 للمسابقة على ملعب برج العرب بالإسكندرية

وضرب جيما موعدًا لملاقاة الأهلي لأول مرة، بعدما تغلب في الدور التمهيدي من البطولة على فريق أساس تيليكوم بطل جيبوتي بنتيجة (5-3) في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

الأهلي واجه الفرق الإثيوبية في أربع مناسبات سابقة، انتهت ثلاث منها بنتيجة التعادل مقابل انتصار وحيد، وسجل الأحمر ستة أهداف بينما اهتزت شباكه ثلاث مرات.

ونستعرض في التقرير التالي تاريخ مواجهات الأهلي أمام فرق إثيوبيا:

- نسخة 1991:

بدأت مواجهات الأهلي ضد الفرق الإثيوبية في نسخة 1991 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي داشن بروري (داشن بير حاليًا) في دور الـ32 من البطولة، إلا أن الفريق الإثيوبي قرر الانسحاب من المباراة، ليتأهل الأحمر إلى دور ثمن النهائي.

- نسخة 1998:

واجه الأهلي فريق البن في دور الـ32 لدوري الأبطال، وانتهى لقاء الذهاب في إثيوبيا (1-1)، وكان التعادل بنتيجة (2-2) كافيًا لتوديع البطولة في أول مشاركة للأحمر عقب سنوات من مقاطعة البطولات الإفريقية.

وخاض المارد الأحمر تلك النسخة من المسابقة الإفريقية خشية ضياع لقب نادي القرن، ولعب بالفريق غير الأساسي نظرًا لتزامنها مع موعد مشاركته في كأس النخبة العربية بتونس، والتي خاضها بالفريق الأساسي.

- نسخة 2012:

تكررت مواجهة الأهلي والبن في دور الـ32 لدوري الأبطال، وانتهى لقاء الذهاب في إثيوبيا بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الأهلي في تحقيق الفوز إيابًا بثلاثية نظيفة، حملت توقيع فابيو جونيور ومحمد أبو تريكة (هدفان).

واستكمل رجال المدرب البرتغالي المخضرم مانويل جوزيه مشوارهم في المسابقة، حتى نجح المارد الأحمر في التتويج باللقب السابع في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي (3-2) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالنهائي.