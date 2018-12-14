الأهلي: جيما مميز بدنيًا.. والنتائج المحلية تمنحنا دوافع إيجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة نظيره جيما أبا جيفار الإثيوبي المقرر لها السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوسف إن الأهلي يحترم جميع المنافسين، وإنه أكد للاعبين أن مباريات دور الـ32 تعتبر مباراة من 180 دقيقة، ولا يمكن حسم نتيجتها إلا مع صافرة نهاية مباراة العودة.

وأَاف أنه طلب من اللاعبين ضرورة تقديم أقصى ما لديهم في مباراة الذهاب التي تقام اليوم بعد دراسة المنافس بشكل جيد، خاصة أنه مميز في الناحية البدنية.

وأشار إلى أن النتائج التي حققها الفريق مؤخرا في مباريات الدوري تمنح دوافع إيجابية، رغم الظروف التي يعاني منها الفريق والممثلة في كم كبير من الإصابات؛ مما أجبر الجهاز الفني على ضم 16 لاعبًا فقط بقائمة المباراة.

وأتم قائلا أن قدر الفريق أن يشارك في عدد كبير من المباريات في فترة زمنة قصيرة، وهو ما يسبب إجهادا كبيرا وإصابات عديدة ، إلا إنه شدد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحمل هذه الظروف والعودة إلى المسار الطبيعي والمنافسة على اللقب الإفريقي من جديد.

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية في مشواره بالنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفريق بأكمله وضع أمام عينيه هدفا واحدا وهو التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف أن الفريق يخوض المباراة في ظروف صعبة تتمثل في قائمة اضطرارية؛ بسبب الإصابات والغيابات، مشددا على أن هناك ثقة كبيرة في المجموعة الموجودة بالقائمة وقدرتها على تعويض الغيابات، ويكون الفريق موفقا في المباراة التي تمثل أهمية كبيرة قبل لقاء العودة بين الفريقين خلال الأيام المقبلة.