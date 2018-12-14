قبل موقعة ليفربول ومانشستر يونايتد.. مورينيو يفتح النار على كلوب

كتب - محمد معتز صلاح الدين

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد انتقادات عنيفة ليورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين بعد غد الأحد علي ملعب انفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الإنجليزي .

وقال مورينيو في تصريحات قبل المباراة : " علي الفريق المنافس أن يمتلك القدرة على تحقيق البطولات، مثل فريقي الذي حقق ٣ بطولات، بينما لم يحقق ليفربول بطولات بعد ".

وأضاف مورينيو: "حققت 3 بطولات مع مانشستر

يونايتد وكلوب لم يحقق أي لقب، البطولات هي الأهم، خصوصًا عندما تكون لك القدرة على المنافسة".

وأكمل : " سأحاول، سأحاول تحقيق الفوز على ليفربول، أنا دائماً ما أحاول أن ألعب بفريق يكون قادراً بأن يكون متفقاً معي من ناحية الرغبة والطموح والثقة بالنفس في كل مباراة".

وواصل: "فريق كرة القدم مثل المنزل. لا يقتصر الأمر على شراء الأثاث. عليك

العمل على المنزل وعندما يكون المنزل جاهزًا، فأنت تشتري الأثاث ‏".

واستدرك :"‏ الأمر لا يتعلق فقط بإنفاق المال وتعزيز الفريق، بل إن فريق كرة القدم أكثر من ذلك، لا يتعلق فقط بإنفاق المال".

وعن حالة اللاعبين المصابين، قال المدير الفني للشياطين الحمر: " ‏هناك العديد من اللاعبين المصابين، بعضهم سيكون جاهزا للقاء ليفربول وبعضهم لا".

وتابع: ‏"مارسيال ، شاو ، سمولينج ، وبعض من المصابين، مازالوا يتدربون، أعتقد أنهم سيكونوا جاهزين من أجل مواجهة ليفربول".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس برصيد ٢٦ نقطة، بينما يتصدر ليفربول ترتيب جدول الدوري، برصيد ٤٢ نقطة.