مران الأهلي.. الشناوي ونجيب يواصلان التأهيل

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واصل محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي على ملعب التتش؛ استعدادا للعودة إلي المشاركة في المران الجماعي.
وأدى الشناوي جلسة في الجيم ثم استكمل تدريباته التأهيلية في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي.
واشتكى الشناوي من إصابة في العضلة الضامة، ويخضعلبرنامج لتأهيلي؛ تمهيدا للعودة بعدما حرمته هذه الإصابة من المشاركة في تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.
كما يبدأ محمد نجيب، مدافع الفريق غدا السبت مرحلة جديدة من برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي الذي يخضع له للعلاج من الإصابة.
ويبدأ اللاعب مرحلة الجري حول
وكان نجيب قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية منذ فترة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها واضطر لإجراء جراحة في غضروف الركبة
ويلتقي الأهلي مع جيما الاثيوبي في السادسة مساء اليوم على استاد برج العرب في ذهاب دورالـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
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