محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة جيما الإثيوبي في دوري الأبطال

محمد يوسف مدرب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

يعقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق في الثالثة والنصف عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة «جيما أبا

جيفار الإثيوبي» في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويقوم يوسف خلال المحاضرة بمراجعة خطة اللعب وتحديد

المهام المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة قبل الإعلان عن التشكيل الخاص باللقاء

ودخل الفريق معسكرا مغلقا، مساء الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الفريق الإثيوبي المقرر لها السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.