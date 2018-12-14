محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة جيما الإثيوبي في دوري الأبطال

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محمد يوسف مدرب الأهليكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
يعقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق في الثالثة والنصف عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة «جيما أباجيفار الإثيوبي» في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
ويقوم يوسف خلال المحاضرة بمراجعة خطة اللعب وتحديد
ودخل الفريق معسكرا مغلقا، مساء الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الفريق الإثيوبي المقرر لها السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
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