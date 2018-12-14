اليوم.. انطلاق المؤتمر العلمى للطب الرياضى

كتب ـ عادل يوسف:

يلقى الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد محاضرة عن «الطب الرياضى والانتقاء العلمى للرياضيين وصناعة البطل الأوليمبى»، خلال المؤتمر العلمى العشرين الذى يعقده اتحاد الطب الرياضى برئاسة الدكتور محمد عراقى اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وسيشهد المؤتمر تأبين الراحل الدكتور سيد خشبة رائد الطب الرياضى فى مصر.

وقال «العدل» إن المؤتمر الطبى سيعقد اليوم وسيشهد مشاركة نخبة من خبراء الطب الرياضى فى مصر والوطن العربى، بهدف الخروج

بتوصيات تساهم بشكل مباشر فى صناعة البطل الأوليمبى.

وأشار إلى أن المؤتمر سيبدأ فى الخامسة مساء اليوم بكلمة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ثم محاضرة عن «الطب الرياضى بين الماضى والحاضر والمستقبل» يلقيها الدكتور محمد رضا عوض، تليها محاضرة بعنوان «دور الجينات الوراثية فى الانتقاء العلمى للرياضيين» يلقيها الدكتور محمد خضر، وبعدها محاضرة عن «الطب الرياضى وصناعة البطل الأوليمبى»

يلقيها الدكتور سامح سالم، ثم محاضرة عن «الطب الرياضى والانتقاء العلمى للرياضيين» يلقيها الدكتور مصطفى المنيرى، ومحاضرة بعنوان «الانتقاء النفسى كمدخل لصناعة البطل الأوليمبى»، ويلقى الدكتور محمد أبوالغيط محاضرة بعنوان «دور التغذية الرياضية فى صناعة البطل الأوليمبى»، ومحاضرة بعنوان «التأهيل الرياضى وصناعة البطل الأوليمبى»يلقيها الدكتور محمود العدل، ومحاضرة أخيرة قبل ختام المؤتمر عن «الانتقاء الرياضى للمواهب الرياضية» يلقيها الدكتور عزت الكاشف.

وأكد «العدل» أن مثل هذه المؤتمرات العملية تساهم بشكل كبير فى تكوين البطل الأوليمبى بشكل سليم، لاسيما أن الطب الرياضى يسير جنباً إلى جنب مع الإعداد البدنى والفنى والنفسى للبطل الأوليمبى.