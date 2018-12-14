اليوم.. انطلاق المؤتمر العلمى للطب الرياضى

يلقى الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد محاضرة عن «الطب الرياضى والانتقاء العلمى للرياضيين وصناعة البطل الأوليمبى»، خلال المؤتمر العلمى العشرين الذى يعقده اتحاد الطب الرياضى برئاسة الدكتور محمد عراقى اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وسيشهد المؤتمر تأبين الراحل الدكتور سيد خشبة رائد الطب الرياضى فى مصر.
وقال «العدل» إن المؤتمر الطبى سيعقد اليوم وسيشهد مشاركة نخبة من خبراء الطب الرياضى فى مصر والوطن العربى، بهدف الخروجبتوصيات تساهم بشكل مباشر فى صناعة البطل الأوليمبى.
وأشار إلى أن المؤتمر سيبدأ فى الخامسة مساء اليوم بكلمة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ثم محاضرة عن «الطب الرياضى بين الماضى والحاضر والمستقبل» يلقيها الدكتور محمد رضا عوض، تليها محاضرة بعنوان «دور الجينات الوراثية فى الانتقاء العلمى للرياضيين» يلقيها الدكتور محمد خضر، وبعدها محاضرة عن «الطب الرياضى وصناعة البطل الأوليمبى»
وأكد «العدل» أن مثل هذه المؤتمرات العملية تساهم بشكل كبير فى تكوين البطل الأوليمبى بشكل سليم، لاسيما أن الطب الرياضى يسير جنباً إلى جنب مع الإعداد البدنى والفنى والنفسى للبطل الأوليمبى.
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