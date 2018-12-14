وليد سليمان لاعب الأهلي كتب - محمد اللاهوني استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بقيادة محمد يوسف علي التشكيل الاساسي للفريق الذي يستضيف نظيره جيما الاثيوبي في السادسة مساء اليوم في ذهاب دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا . مساء اليوم في ذهاب دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا . ومن المتوقع ان يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلا من: حارس المرمي: شريف إكرامي الدفاع: أيمن أشرف وساليف كوليبالي ومحمد هاني وكريم وليد نيدفيد . الوسط: عمروالسولية وهشام محمد وناصر ماهر ، ووليد سليمان . الهجوم :محمد شريف ومروان محسن .

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يقود تشكيل الأهلي المتوقع للقاء جيما الإثيوبي في دوري الأبطال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .