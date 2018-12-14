تعرف على موعد مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم الي ملعب استاد برج العرب، لمتابعة المواجهة المرتقبة، بين الأهلي جيما آبا جفار الإثيوبى ضمن منافسات جولة ذهاب الدور التمهيدى الأخير «دور الـ32» لدوري أبطال أفريقيا .

موعد مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعدها السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي عبر قناة الأهلي .

يسعى الأهلى مع مديره الفنى المؤقت محمد يوسف لتحقيق الفوز فى بداية مشواره وخاصة أن يوسف هو آخر مدرب توج بلقب دورى الأبطال مع الفريق الأحمر ، ومر الأهلى فى الفترة الماضية بأزمة ثقة منذ ضياع اللقب الأفريقى يوم 9 نوفمبر

الماضى على يد الترجى التونسى ثم ضياع البطولة العربية على يد الوصل الإماراتى وإقالة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق .

ونجح محمد يوسف فى إعادة التوازن للفريق الأحمر ولكنه يطمع فى بداية جيدة أمام بطل إثيوبيا جيما آبا جفار خاصة أنه حذر من المفاجآت والفصول البايخة فى ظل وجود مفاجآت من بعض الأندية فى النسخة الحالية بدورى الأبطال بخروج المريخ السودانى وأول أغسطس الأنجولى من الدور التمهيدي.

وأكد محمد يوسف صعوبة مواجهة جيما قائلاً : «نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب من أجل تسهيل مهمة الفريق فى مباراة الإياب والمواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق ".

وأوضح أن المباراة عبارة عن 180 دقيقة مقسمة على شوطين الأول فى

الإسكندرية والثانى فى إثيوبيا نسعى خلالهما لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى الدور التالي.

وأكد أنه طالب اللاعبين بضرورة التركيز على المواجهة الإفريقية وعدم التفكير فى أى أمور خاصة بالمنافسة المحلية لحين انتهاء مباراة الذهاب أمام بطل أثيوبيا مشدداً على ثقته الكاملة فى لاعبى الأهلى لتحقيق نتيجة جيدة فى لقاء الذهاب .

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفنى يتعامل مع كل مباراة على حدة مؤكدًا إنه درس الفريق الأثيوبى بشكل جيد وشاهد عدداً من مبارياته من أجل رصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه ووضع خطة مواجهته و تحفيظها للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية جيدة فى لقاء الذهاب.

ويعانى الأهلى من غيابات مؤثرة لدرجة أنه يدخل اللقاء بقائمة تضم 16 لاعبا فقط فى ظل غياب 6 لاعبين دفعة واحدة بسبب الإصابة وهم محمد الشناوى حارس المرمى ومحمد نجيب وأحمد فتحى والتونسى على معلول وسعد سمير وصلاح محسن مع المغربى وليد أزارو للإيقاف من جانب الاتحاد الأفريقى مع عدم قيد بعض اللاعبين مثل أحمد علاء وأحمد حمدى وباسم على وصبرى رحيل ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ.