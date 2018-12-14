رياضة | وصايا "جروس" الأخيرة للاعبي الزمالك قبل لقاء القطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصايا "جروس" الأخيرة للاعبي الزمالك قبل لقاء القطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم الجمعة إستعدادًا لمواجهة القطن التشادي غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأجل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الإعلان عن تشكيلته حتى التدريب الأخير للحفاظ على الروح والحماس بين اللاعبين.

وطالب المدرب لاعبيه في الساعات الأخيرة بضرورة تحقيق فوز مريح وبنتيجة كبيرة بالإضافة إلى التركيز بعدم ترك مساحات للحفاظ على نظافة الشباك وعدم وضعهم تحت ضغوطات حال دخول مرمى الفريق أي أهداف.