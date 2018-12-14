رياضة | الكاف يحدد موعد الإعلان عن مستضيف أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يحدد موعد الإعلان عن مستضيف أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، عن تحديد يوم 9 يناير المقبل من أجل الإفصاح عن اسم البلد المستضيف لنهائيات الإمم الإفريقية العام المقبل.

وكانت دول مصر، وجنوب إفريقيا، والكونغو برزافيل، أعلنوا عن استعدادهم الكامل لتنظيم البطولة بدلًا من الكاميرون والتي كان صاحبة الاستضافة.