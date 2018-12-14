كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الاتحاد والباطن اليوم الجمعة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بث مباشر مباراة الاتحاد والباطن اليوم الجمعة في الدوري السعودي
يدخل نادي الاتحاد هذه المباراة محتلا الترتيب الأخير في المركز السادس عشر في الدوري السعودي برصيد 3 نقاط، متعثرا في جميع المباريات التي خاضها منذ بداية الدوري، فيما يأتي نادي الباطن في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة محققا الفوز في ثلاثة مباريات من بين اثنى عشرة مباراة التي خاضها في السابق .
يواجه نادي الاتحاد خصمه اليوم بتشكيل يضم كل من، فواز القرني، عمار الدحيم، منصور الحربي، ماثيو جيرمان، حسن معاذ، فهد المولد، كارلوس فييانويفا، جوناس، خالد السميري، رومارينيو، أليكساندر بيشيتش .
ويخوض نادي الباطن هذه المباراة بتشكل يتكون من، لوكاس تاليابيترا، محمد اليامي، بندر ناصر، سلطان غنيمان، مهنا واقص، كريسان، يوهان أرانجو، جدهان الشمري، ماجد كنبه، عزيز بوهدوز، فهد الجهني .
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | بث مباشر مباراة الاتحاد والباطن اليوم الجمعة في الدوري السعودي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .