رياضة | الآن بث مباشر: مشاهدة مباراة النصر والرائد Live رابط سريع الأسطورة يلا شوت الجديد كورة ستار Al-Nassr.. بث مباشر النصر

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مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر دوري بلس يلا شوت الجديد كورة ستار yalla shoot كورة أون لاين كورة لايق بين ماتش مشاهدة مباشرة، يحل نادي الرائد اليوم ضيفاً على نادي النصر في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وقد حقق الرائد نتائج طيبة في المباريات السابقة استطاع اقتناص نقطة من الأهلي وثلاثة نقاط من الباطن ويحتل الرائد المركز الحادي عشر من بطولة الدوري برصيد 13 نقطة.

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر

يُطلق حكم المباراة صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق عصر اليوم بتوقيت مكة، و الثانية عشرة وخمس دقائق بتوقيت جرينتش، كما ستقوم قناة ksa 1 بنقل المباراة عبر شاشتها.

رابط مباراة النصر والرائد

رابط مباراة النصر والرائد بث مباشر مشاهدة مباشرة دوري بلس الاسطورة، يبحث النصر عن الفوز في مباراة اليوم لمواصلة المنافسة على لقب الدوري، حيث يحتل الهلال المركز الأول بينما يأتي النصر في المركز الثاني من البطولة بفارق ستة نقاط عن الهلال، وقد استطاع النصر تحقيق التعادل مع الهلال في مباراته الأخيرة بالدوري بعد تعويض خسارته بهدفين إلى التعادل بهدفين في أقل من عشر دقائق.

لاعبي الفريقين يصلون لملعب المباراة

بداية العمليات الاحمائية من جانب الفريقين

مباراة النصر والرائد دوري بلس

يذكر التاريخ أن النصر له اليد العليا في مواجهات الفريقين، حيث حقق النصر الفوز في 15 مباراة من أصل 20 مباراة في بطولة الدوري، بينما جاء التعادل في أربعة مباريات وحقق الرائد الفوز في مباراة واحدة في الدوري.

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