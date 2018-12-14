رياضة | سيطرة مصرية على الذهب في حصاد بطولتي التضامن و العرب للأثقال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيطرة مصرية على الذهب في حصاد بطولتي التضامن و العرب للأثقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار أمس الخميس على منافسات بطولتي العرب "كبار و شباب وناشئين" و التضامن الإسلامي لرفع الأثقال التي استضافتها مصر منذ 9 ديسمبر الجاري .

وسيطرت مصر على المراكز الأولى و الميداليات الذهبية في جميع المنافسات حيث حصدت المركز الأول في التضامن "رجال وسيدات" وأيضًا المراكز الأولى في بطولة العرب كبار وشباب وناشئين .

بينما حصدت تركيا المركز الثاني في بطولة التضامن "سيدات ورجال" ، و السعودية المركز الثالث "للرجال" ، وأوزباكستان المركز الثالث "سيدات".

أما في بطولة العرب "كبار" حصد المركز الثاني منتخب العراق للرجال، وجاء في المركز الثالث منتخب السعودية، وفي منافسات السيدات جاء منتخب المغرب ثانيا و الجزائر ثالثًا.

في منافسات الشباب ، حقق المنتخب السعودي المركز الثاني والمنتخب الأردني المركز الثالث و بالنسبة للشابات فحل المنتخب المغربي ثانيًا و الجزائري ثالثًا.

أما منافسات الناشئين فحصد المركز الثاني السعودية و الثالث الجزائر، و بالنسبة للناشئات حقق المركز الثاني الجزائر و المغرب الثالث.