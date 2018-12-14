رياضة | موعد قرعة دور الـ 32 للدوري الأوروبي.. النني وكوكا يترقبان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة دور الـ 32 للدوري الأوروبي.. النني وكوكا يترقبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، في الوقت الذى يترقب فيه الجميع قرعة دور الـ 32 المحدد لها الاثنين المقبل.

قائمة الأندية المتأهلة من دور المجموعات في مسابقة الدوري الاوروبي ضمت كلاً من، باير ليفركوزن الألماني وزيوريخ السويسري، ريد بول سالزبورج النمساوي وسلتيك الاسكتلندي، زينيت سان بطرسبورج الروسي وسلافيا براج التشيكي، دينامو زغرب الكرواتي وفنربخشه التركي، أرسنال الإنجليزي وسبورتينج البرتغالي، ريال بيتيس الاسباني واولمبياكوس اليوناني، فياريال الاسباني ورابيد فيينا النمساوي، اينتراخت فرانكفورت الالماني ولاتسيو الإيطالي، جينك البلجيكي ومالمو السويدي، اشبيلية الاسباني وكراسنودار الروسي، دينامو كييف الاوكراني ورين الفرنسي، تشلسي الإنجليزي وباتي بوريسوف البيلاروسي.

وتقام مباريات الذهاب في دور الـ 32 من منافسات الدوري الاوروبي يوم 14 فبراير المقبل، بينما تقام مباراة الاياب يوم 21 من الشهر ذاته.