رياضة | من يكون ملك إفريقيا 2018.. "صلاح" أم "أوباميانج"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من يكون ملك إفريقيا 2018.. "صلاح" أم "أوباميانج"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسابيع قليلة ويسدل الستار على نهاية عام 2018 ومعه يبدأ الاتحاد الإفريقى لكرة القدم فى الإعداد لحفل اختيار أفضل لاعب فى القارة السمراء والتى يحمل لقبها النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى. المنافسة هذا الموسم قد تكون صعبة على الفرعون المصرى الذى لم يجد أى معاناة فى الفوز بها العام الماضى نظرا لحجم النجاح الكبير الذى حققه مع ناديه الإنجليزى ناهيك عن قيادته لمنتخب بلاده فى الصعود إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب استمر ما يقرب من 28 عام.

أما عن العام الحالى فمازالت الأرقام تصب فى مصلحة "مو" صلاح بفارق ليس بعيد عن أقرب منافسيه وهو الجابونى بير أوباميانج لاعب نادى أرسنال والذى يعيش فترات تألق مع ناديه اللندنى هذا الموسم.

المقارنة بين المصرى والجابونى قريبة إلى حد ما فقد سجل صلاح حتى نهاية الدور الأول 10 أهداف مع ليفربول فى الدورى وهدفين فى دورى أبطال أوروبا فيما سجل الجابونى نفس عدد الأهداف فى البريمليج وهدفين فى الدورى الأوروبى.