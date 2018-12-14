رياضة | الزمالك يخطط لصفقة العمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لصفقة العمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى سرية تامة يخطط أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك لإبرام صفقة من العيار الثقيل فى الميركاتو الشتوى فى مركز رأس الحربة، ورغم تكتم المشرف على الكرة وتأكيده أن كل ما ينشر مجرد شائعات وتكهنات إلا أن هناك أنباء أكدت أن من بين اللاعبين المرشحين أحد نجوم الدورى القطرى.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك إلى الحصول على وساطة المستشار ترك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية لإبرام الصفقة التى ستكون مدوية فى حال إتمامها. كما ترددت أنباء أخرى عن ظهور اسم اللاعب بغداد بونجاح المحترف بين صفوف السد القطرى ونجم المنتخب الجزائرى وهو يتمتع بقدرة كبيرة على إحراز الأهداف ورغم أن اللاعب نفى تلقيه اتصالات رسمية من القلعة البيضاء إلا أن أحد وكلاء اللاعبين أكد أنه يسعى بإقناع بونجاح للانتقال للعب بين صفوف الفريق الأبيض.

وفى سياق آخر أكدت مصادرنا أن لاعب الفريق محمود عبدالمنعم كهربا والذى قام بتجديد تعاقده مع الزمالك منذ أسابيع بعد أن قام مسئولو النادى بتوثيق العقد المبرم بينه وبين إدارة النادى فى اتحاد الكرة قد أبدى غضبه بسبب عدم تعديل تعاقده حتى الآن وطلب فى جلسة سرية جمعته مع أمير مرتضى بالتساوى مع نجوم الفريق وعلى رأسهم طارق حامد الذى يتقاضى 10 ملايين جنيه فى الموسم وأكد كهربا أن المبلغ المنصوص عليه فى العقد والمقدر بـ 3 ملايين جنيه لن يكون مرضيا بالنسبة له وعلى إدارة الزمالك أن تقوم بترضيته مثل نجوم الفريق الدوليين.