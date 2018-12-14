شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة نجوم ليفربول لمستشفى الأطفال الأبرز في الصحف الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنوعت اهتمامات الصحف الانجليزية الصادرة اليوم (الجمعة) وتصدرها إبراز زيارة نجوم فريق ليفربول لمستشفى للأطفال وإدانة إدارة نادى تشيلسى لسلوك جماهيره وهتافاتها العنصرية خلال مباراة البلوز في الدورى الاوروبى بجانب امتداد سلسلة مباريات ارسنال الخالية من الهزائمإلى 22 مباراة.

وأبرزت صحيفة «ميرور» زيارة يورجن كلوب ونجوم فريق ليفربول لمستشفى الأطفال، وقالت «كلوب يقود ليفربول في زيارة لمستشفى الاطفال بمناسبة اعياد الميلاد».

وأضافت «صلاح واليسون على رأس نجوم ليفربول خلال الزيارة التي التقوا فيها مع العديد من أنصار ليفربول وافيرتون الصغار».

وأبرزت امتداد سلسلة مباريات ارسنال الخالية من الهزائم تحت العنوان التالى «النجاح مستمر للمباراة 22، لاكازيت يمد سلسلة مباريات ارسنال بعد تسجيل هدف الفوز في كاراباخ في الدورى الاوروبى».

وحملت صحيفة «ديلى ميل» عنوانا يقول «ليفربول ومانشستر سيتى يخوضان معركة ثنائية متكافئة على بطولة الدورى الممتاز، فمن تكون له الغلبة في نهاية الموسم».

وقالت الصحيفة إن الصراع بين الريدز ليفربول والسيتيزنز سيظل مستمرا على مدار الموسم وانها لن تحسم إلا في النهاية مشيرة إلى تصدر ليفربول الجدول بفارق نقطة بضل التدعيمات الصيفية ولكن هذا لايعنى حسمه للقب لأن المشوار طويل والصراع سيستمر.

كما ابرزت الصحيفة ادانة إدارة تشيلس سلوك الجماهير وهتافاتها العنصرية خلال مباراة الفريق أمام فيدى المجرى في بودابست التي انتهت بالتعادل 2-2.

وأشادت بارسنال بعد فوزه بهدفين على فريق كاراباخ في الدورى الأوروبى وامتداد سلسلة المباريات التي خاضها بدون هزيمة في كافة البطولات إلى 22 مباراة.

وتحت عنوان يقول «بلا عقل»، أبرزت صحيفة «صن» ادانة فريق تشيلسى سلوك جماهيره بسبب الهتافات العنصرية في تصرف يشين البلوز.

وحول نفس الموضوع، قالت صحيفة «ديل اكسبريس»: تشيلسى يدين سلوك جماهيره العنصرى ويصدر بيانا رسميا.