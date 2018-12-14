الأهلي يستعيد نجومه قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

شارك رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أحمد فتحي ووليد أزارو وصالح جمعة وعلي معلول ، في المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش لمجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة «جيما الإثيوبي».

وشارك علي معلول ووليد أزارو وصالح جمعة وأحمد فتحي في المران، وذلك ضمن برنامج تجهيزهم للمشاركة في المران الجماعي عقب مواجهة «جيما».

ويستعد الرباعي للمشاركة مع الأهلي في بطولة الدوري المصري، ومن المؤكد عودة الرباعي قبل المباراة المرتقبة للأهلي أمام بيراميدز في 4 يناير المقبل.

ويلتقي الأهلي مع جيما الإثيوبي في السادسة مساء اليوم على استاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.