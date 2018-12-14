آخر استعدادات الأهلى لمواجهة جيفا الأثيوبى

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جدة - عمرو شويل يعقد محمد يوسف، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق في الثالثة والنصف عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة «جيما أبا جيفار الإثيوبي» في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويقوم يوسف خلال المحاضرة بمراجعة خطة اللعب وتحديد المهام المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة قبل الإعلان عن التشكيل الخاص باللقاء

ودخل الفريق معسكرا مغلقا مساء الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الفريق الإثيوبي المقرر لها السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

من جانبه اكد محمد يوسف علي جاهزية الفريق لمواجهة نظيره «جيما أبا جيفار الإثيوبي»

وأوضح يوسف أن الأهلي يحترم جميع المنافسين، وأنه أكد للاعبين أن مباريات دور الـ32 تعتبر مباراة من 180 دقيقة، ولا يمكن حسم نتيجتها إلا مع صافرة نهاية مباراة العودة، مشددا على أنه طلب من اللاعبين ضرورة تقديم أقصى ما لديهم في مباراة الذهاب التي تقام اليوم بعد دراسة المنافس بشكل جيد، خاصة أنه مميز في الناحية البدنية.

وأشار إلى أن النتائج التي حققها الفريق مؤخرا في مباريات الدوري تمنح دوافع إيجابية، رغم الظروف التي يعاني منها الفريق والممثلة في كم كبير من الإصابات؛ مما أجبر الجهاز الفني على ضم 16 لاعبًا فقط بقائمة المباراة.

وأضاف أن قدر الفريق أن يشارك في عدد كبير من المباريات في فترة زمنة قصيرة، وهو ما يسبب إجهادا كبيرا وإصابات عديدة ، إلا إنه شدد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحمل هذه الظروف والعودة إلى المسار الطبيعي والمنافسة على اللقب الإفريقي من جديد