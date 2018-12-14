شكرا لقرائتكم مران الأهلى .. عودة فتحى .. الشناوى ونجيب يواصلان التأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك أحمد فتحي، لاعب الأهلى في المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش لمجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة جيما الإثيوبي.

وشارك فتحي في المران البدني وتدريبات الكرة؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران عقب انتهاء مباراة جيما وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واشتكى فتحي من آلام في العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

فيما واصل محمد الشناوي أداء برنامجه التأهيلي استعدادا للعودة إلي المشاركة في المران الجماعي.

وأدى الشناوي جلسة في الجيم ثم استكمل تدريباته التأهيلية في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي.

واشتكى الشناوي من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج لتأهيلي؛ تمهيدا للعودة بعدما حرمته هذه الإصابة من المشاركة في تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

في الوقت الذي يبدأ محمد نجيب، مدافع الفريق غدا السبت مرحلة جديدة من برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي الذي يخضع له للعلاج من الإصابة.

ويبدأ نجيب مرحلة الجري حول الملعب مع الخضوع لاختبارات مستمرة، للتأكد من تحسن حالته وعدم وجود أية مضاعفات تعرقل استمراره في برنامج التأهيل؛ للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

وكان نجيب قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية منذ فترة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها واضطر لإجراء جراحة في غضروف الركبة.