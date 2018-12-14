شكرا لقرائتكم الأهلى : نسعى لتحقيق بداية قوية فى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي إن الفريق يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية في مشواره بالنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، مؤكداً أن الفريق بأكمله وضع أمام عينيه هدفا واحدا وهو التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين عن ضرورة الظهور بشكل مميز أمام فريق «جيما أبا جيفار الإثيوبي» اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 من البطولة، مشيرا إلى أن اللاعبين لديهم تركيز كبير وحماس شديد لتحقيق الفوز.

وأضاف « عبدالحفيظ» أن الفريق يخوض المباراة في ظروف صعبة تتمثل في قائمة اضطرارية؛ بسبب الإصابات والغيابات، مُشدداً على أن هناك ثقة كبيرة في المجموعة الموجودة بالقائمة وقدرتها على تعويض الغيابات، ويكون الفريق موفقا في المباراة التي تمثل أهمية كبيرة قبل لقاء العودة بين الفريقين خلال الأيام المقبلة.