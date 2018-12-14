شكرا لقرائتكم رونالدو: تجربة بلد الوليد أفضل من تسجيل 3 أهداف فى برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف النجم رونالدو نازاريو، مهاجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق، عن أسباب قراره بشأن شراء نادي ريال بلد الوليد، المنافس في الدوري الإسباني الممتاز، في وقت سابق من هذا العام.

واستحوذ اللاعب، الذي نال سابقا جائزة أفضل لاعب في العالم، على نسبة 51% من أسهم النادي، في سبتمبر، واعترف بأن بلد الوليد كان ناديا مناسبا تماما منذ البداية.

وقال رونالدو: "كنت أبحث عن شيء أقوم به لمدة عامين، وفتشت في إسبانيا وإنجلترا عن ناد أشتريه، وكان بلد الوليد بمثابة هدية".

وأضاف: "ليس فقط لأنه نادي يتمتع بتاريخ يمتد 90 عاما، لكن أيضا لأنها مدينة يعيش بها 300 ألف نسمة يعشقون كرة القدم. كل هذا يعني أنها فرصة كبيرة".

وتابع رونالدو: "أن تكون قادرا على إلهام الناس أفضل من تسجيل 3 أهداف في مرمى برشلونة. عثرت على ما كنت أبحث عنه بالضبط. ولدي الكثير لأقدمه أيضا".