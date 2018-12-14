شكرا لقرائتكم الملاعب الإنجليزية تسيطر على لقب الأفضل فى إفريقيا لعام 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر نجوم الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، على القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2018، والتي أعلنها الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم، الجمعة.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الكاف"، شهدت تواجد 5 لاعبين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهم محمد صلاح نجم ليفربول، ورياض محرز جناح مانشستر سيتي، واليكس ايوبي لاعب أرسنال، وأوباميانج هداف أرسنال، وساديو ماني لاعب ليفربول.

مانى

يذكر أن القائمة النهائية ضمت 10 لاعبين أبرزهم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ووليد سليمان لاعب النادي الأهلي.وضمت القائمة النهائية أيضاً مهدي بن عطية مدافع منتخب المغرب ونادي يوفنتوس الإيطالي، وساديو ماني لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأنيس البدري لاعب منتخب تونس ونادي الترجي التونسي، وأليكس ايوبي لاعب منتخب نيجيريا ونادي أرسنال الإنجليزي، وأونانا اندري حارس منتخب الكاميرون ونادي أياكس أمستردام الهولندي، وأوباميانج لاعب منتخب الجابون ونادي أرسنال الانجليزي، ودينيس أونيانجو حارس منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب افريقي.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018، في الحفل السنوي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، المقرر إقامتها في يناير القادم بالعاصمة السنغالية "داكار"