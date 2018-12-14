شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع خطة مواجهة جيما.. ويوسف يؤكد احترام بطل إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمد يوسف، المدير الفنى للأهلى محاضرة فنية للاعبى الفريق فى الثالثة والنصف عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة جيما أبا جيفار الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

ويراجع يوسف خلال المحاضرة خطة اللعب وتحديد المهام المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة قبل الإعلان عن التشكيل الخاص باللقاء.

ودخل الفريق معسكرا مغلقا مساء الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الفريق الإثيوبى المقرر لها السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

من جانبه أكد محمد يوسف علي جاهزية الفريق لمواجهة نظيره جيما أبا جيفار الإثيوبى، وأوضح أن الأهلى يحترم جميع المنافسين، وأنه أكد للاعبين أن مباريات دور الـ32 تعتبر مباراة من 180 دقيقة، ولا يمكن حسم نتيجتها إلا مع صافرة نهاية مباراة العودة، مشددا على أنه طلب من اللاعبين ضرورة تقديم أقصى ما لديهم في مباراة الذهاب التى تقام اليوم بعد دراسة المنافس بشكل جيد، خاصة أنه مميز في الناحية البدنية.

وأشار إلى أن النتائج التي حققها الفريق مؤخرا في مباريات الدوري تمنح دوافع إيجابية، رغم الظروف التي يعاني منها الفريق والممثلة في كم كبير من الإصابات؛ مما أجبر الجهاز الفني على ضم 16 لاعبًا فقط بقائمة المباراة.

وأضاف أن قدر الفريق أن يشارك في عدد كبير من المباريات في فترة زمنة قصيرة، وهو ما يسبب إجهادا كبيرا وإصابات عديدة ، إلا إنه شدد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحمل هذه الظروف والعودة إلى المسار الطبيعى والمنافسة على اللقب الإفريقى من جديد.