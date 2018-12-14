شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز الشناوى وفتحى.. ونجيب يبدأ مرحلة جديدة من العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أحمد فتحى، لاعب الأهلى فى المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش لمجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة جيما الإثيوبى.

وشارك فتحى فى المران البدنى وتدريبات الكرة؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة فى المران عقب انتهاء مباراة جيما وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واشتكى فتحى من آلام فى العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى والمباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

فيما واصل محمد الشناوى أداء برنامجه التأهيلى استعدادا للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعى.

وأدى الشناوى جلسة فى الجيم ثم استكمل تدريباته التأهيلية فى ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى العلاج الطبيعى.

واشتكى الشناوى من إصابة فى العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج تأهيلى؛ تمهيدا للعودة بعدما حرمته هذه الإصابة من المشاركة فى تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

فى الوقت الذى يبدأ محمد نجيب، مدافع الفريق غدا السبت مرحلة جديدة من برنامج التأهيل والعلاج الطبيعى الذى يخضع له للعلاج من الإصابة.

ويبدأ نجيب مرحلة الجرى حول الملعب مع الخضوع لاختبارات مستمرة، للتأكد من تحسن حالته وعدم وجود أى مضاعفات تعرقل استمراره فى برنامج التأهيل؛ للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

وكان نجيب قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية منذ فترة؛ بسبب الإصابة التى تعرض لها واضطر لإجراء جراحة فى غضروف الركبة.