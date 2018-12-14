شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء وأبو ريدة وكامل ورئيس الكاف في نهائي أمم أفريقيا للشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسدل الستار اليوم الجمعة على بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، المقامة حاليا بمدينة شرم الشيخ، حيث يشهد اليوم الختامى للبطولة مباراتين، يلتقى فى المباراة الأولى منتخب مصر أمام نظيره المنتخب المغربى، لتحديد المركزين الثالث والرابع، وتنطلق المباراة فى الواحدة والربع ظهرا . أما المباراة النهائية والتى ستجمع منتخبا السنغال ونيجيريا فتنطلق فى الثانية والنصف عصرا، لتحديد الفريق الفائز باللقب ووصيف البطولة . ومن المقرر أن يحضر المباراة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس هانى ابوريدة رئيس اتحاد الكرة وعصو المكتب التنفيذى بالاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، كما يحضرها أحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف»، ومحمد كامل رءيس شركة بريزتتيشن راعي اتحاد االكرة كما يحضرها عدد من اعضاء اتحاد الكرة المصرى أبرزهم خالد لطيف المشرف على منتخب الكرة الشاطئية ومحمد ابو الوفا ودينا الرفاعى عضوا المجلس . وتنظم شركة بريزنتيشن سبورت صاحبة حقوق الرعاية للبطولة حفلا مصغرا عقب انتهاء المباراة النهائية لتكريم الفرق اصحاب المراكز الثلاث الاولى، وتوزيع الميداليات والتقاط الصور التذكارية فى ختام البطولة

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