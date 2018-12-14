شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يبحث عن 3 صفقات فى الميركاتو الشتوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى أن ناديه بصدد التعاقد مع ثلاثة صفقات فى الميركاتو الشتوى المقبل . وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضويتى ناقشت تقرير مختار مختار المدير الفنى للعجلات الحربية، والذى أوصى بضم ثلاثة صفقات فقط لتدعيم الفريق فى مراكز المدافع والوسط والمهاجم". ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى : " لم يحدد مختار مختار أية أسماء ولكنه طلب تدعيم مراكز وعلى الفور سنبحث عن عناصر مميزة تشارك بإستمرار مع أنديتها للتعاقد معها لاستكمال مشوار الانتاج بنجاح لنهاية الموسم ". وعن التعاقد مع صفقات من الدرجة الثانية علق مهدى : " فى ظل ارتفاع الاسعار وغياب العناصر المميزة عن المطروح فى السوق قد نلجأ للدرجة الثانية لاسيما إن وجدنا مانبحث عنه بكل المواصفات" . ويقدم الانتاج الحربى موسماً متميزاً حيث يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى ستة مواجهات وتعادل فى ثمانية وخسر 3 لقاءات فقط وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 16 هدف .

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