شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي ومحمد الشوربجي يتحديان صراع التصنيف العالمي في بي جي مورجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد كل من رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة للاسكواش والمصنفة الأولى عالميا، ومحمد الشوربجي بطل العالم والمصنف الأول لرجال الاسكواش، لخوض تحدي جديد في صراع الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي مطلع العام المقبل.

حيث تأكد مشاركة الثنائي المصري المتوج بكأس العالم لعام 2018، في بطولة بي جي مورجان، التي تستضيفها مدينة نيويورك من 16 يناير وحتى 24 من نفس الشهر، والتي تعد أول بطولة من فئة البلاتينيوم في العام الجديد، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 140 ألف دولار للرجال والسيدات .

ويسعى الشوربجي لتأمين هيمنته على صدارة تصنيف الرجال، بعدما أوشك علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا على خطفها، قبل أن يخسر نهائي بطولة بلاك بول أمام كريم عبد الجواد .

فيما تشارك رنيم الوليلي بالبطولة التي تمثل الظهور الأول لبطلة العالم، عقب انتزاعها لصدارة التصنيف العالمي من مواطنتها نور الشربيني التي هيمنت على الصدارة ل 31 شهرا .

وفي حالة تتويج رنيم بلقب بي جي مورجان، ستكون الانطلاقة الأفضل للاعبة وادي دجلة هذا الموسم بعد وصولها لأربع نهائيات وتتويجها ببطولتين كانت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة إحداهما.

ومن المتوقع أن تصطدم الوليلي في الدور نصف النهائي من البطولة بمنافستها جويل كينج، ومن المتوقع أن تصطدم نور الشربيني بمواطنتها نور الطيب لاعبة وادي دجلة والمصنفة رقم 3عالميا، في الأدوار النهائية للبطولة .