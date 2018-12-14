شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يستغنى عن محمد جبل وفراويلة ويستعيد شريف أشرف من أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق بلدية المحلة بقيادة أحمد العجوز الاستغناء عن الثنائي محمد جبل ومحمد فراويلة وعرضهما للبيع وذلك بسبب عدم حاجة الفريق لجهودهما خلال المرحلة المقبلة .

وجاء قرار الاستغناء عن الثنائي بسبب عدم رغبة أحمد العجوز المدير الفني للفريق في استمرار الثنائي إلى جانب رغبة المدير الفني في تدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل في يناير المقبل وذلك بعد دخول الفريق لحلبة المنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

وفي نفس السياق انهي مصطفي الشامي المشرف العام علي الكرة بنادي بلدية المحلة ومعه حمادة علوي مدير الكرة بالنادي الاتفاق مع مجلس ادارة اسوان علي قطع اعارة شريف اشرف الجناح الايسر لبلدية المحلة لنادي اسوان وذلك بعد ستة شهور قضاها اللاعب بين صفوف اسوان معارا من نادي بلدية المحلة.

ومن المقرر ان ينضم شريف اشرف لتدريبات بلدية المحلة بداية من السبت المقبل وذلك استعدادا لمباراة فريقه امام غزل المحلة والمقرر لها الثانية والنصف من عصر الخميس المقبل باستاد غزل المحلة.