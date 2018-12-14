الإسماعيلى يبدأ مذبحة يناير بالاستغناء عن أفولابى

اوكيكيولا افولابي لاعب الاسماعيلي

الاسماعيلية- محمد عمر

بدأ مسئولو النادى الإسماعيلى تنفيذ مخطط استبعاد اللاعبين فى شهر يناير المقبل من خلال الاستغناء عن خدمات اللاعب النيجيرى أفولابى مهاجم الفريق الذى تم الاتفاق على فسخ عقده بعد تجربة فاشلة لم يقدم خلالها اللاعب المستوى المطلوب وتم فسخ التعاقد معه بالتراضى.

ويتفاوض الإسماعيلى لإنهاء التعاقد بالتراضى مع عدة لاعبين بداية بالثلاثى عمر فتحى وسليم عبد الخالق وعلاء عبد العظيم للتنازل عن مستحقاتهم المالية

المتأخرة.. وهدد بعض اللاعبين البدلاء بالتقدم بشكاوى رسمية لاتحاد الكرة لعدم حصولهم على نسبة 25% من عقودهم السنوية حتى الآن رغم مرور 16 جولة من الدورى.

ونفى إبراهيم فارس عضو مجلس ادارة النادى الإسماعيلى ما تردد فى بعض وسائل الاعلام عن دخول مسئولى الدراويش مؤخراً فى مفاوضات رسمية، لإعادة البرتغالى بيدرو بارنى المدير

الفنى السابق للنادى منذ موسم والنصف لقيادة الدراويش مرة أخرى.. ويفاضل الإسماعيلى بين مدرب بلجيكى وآخر فرنسى لتولى قيادة الفريق خلال ما تبقى من الموسم الحالى.

ومن ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان تخفيض أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام القطن الكاميرون المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ووصل سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 20 جنيها وتم تخفيض سعر المقصورة العليا إلى 40 جنيها وتم تخفيض سعر المقصورة الأمامية إلى 90 جنيها.