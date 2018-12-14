المصري ينهى استعداداته لمواجهة ساليتاس البوركينابى بالكونفيدرالية

بورسعيد – عبد الرحمن بصلة:

ينهى فريق الكرة بالنادى المصرى إستعداداته لمواجهة فريق ساليتاس اف سي البوركينابي فى ذهاب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تقام فى الرابعة والنصف عصر غدا على ملعبه ببورسعيد ويديرها طاقم من النيجر مكونا من محمد علي موسى حكماً للساحة ومعه يحيى محمد مساعداً أول وعبد العزيز سالي مساعداً ثانياً وحسن عبده حكماً رابعاً ، ويتولى الكيني حسين صوالح مهام مراقب المباراة والنيجيري شوكوادي كاليستوس مراقبا للحكام .

وأدى الفريق تدريباته ببورسعيد في غياب الجماهير التي أحجمت لأول مرة

عن شراء تذاكر المباراة حيث لم تتجاوز أعداد التذاكر المباعة الـ 1200 تذكرة فقط من إجمالى 10 آلاف تذكرة إعتراضا على سياسية مجلس الإدارة بقيادة سمير حلبية .

ويسعى الجهاز الفنى للمصرى فى تخطى أول عقبة أفريقية وتحقيق نتيجة كبيرة تساعده فى مباراة العودة ، وإختار مصطفى يونس 21 لاعباً للمباراة هم : أحمد مسعود وأحمد بوسكا ومحمود السيد لحراسة المرمى ومعهم كل من محمد شطة وكريم العراقي ومحمد كوفي

وأحمد شوشة وأحمد جودة ومحمود حمد وأحمد خالد وحجاج عويس وفريد شوقي وايزي ايميكا وأحمد شكري وإسلام عيسى ومحمد جابر وتوريك جبرين وأحمد ياسر ومحمد جريندو وأحمد جمعة ومحمود وادي ، وغياب الثنائي عمرو موسى ومصطفى مارسليو للإصابة .

وتعتبر المباراة هى أول مواجهة أفريقية للمدير الفنى مصطفى يونس وربما تكون الأخيرة بعد إتمام مجلس إدارة النادى المصرى إتفاقه بشكل شبه نهائى مع إيهاب جلال لتولى المهمة الأفريقية والمحلية ، ولذلك يسعى "يونس" لتحسين صورته أمام الجماهير التى إنتقدت قيادته للفريق فى مباريات الدورى خلفا للدكتور ميمى عبد الرازق ولم يحقق طموحاتها بعد أن حقق فوزا وهزيمة وتعادل وهى نتائج غير مرضية بعد أداء ضعيف ومهتز .