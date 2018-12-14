رياضة | آرسنال وتشيلسي يتأهبان لرحيل دينيس سواريز عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال وتشيلسي يتأهبان لرحيل دينيس سواريز عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن لاعب برشلونة دينيس سواريز سيرحل عن قلعة الكامب نو في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، وأن آرسنال وتشيلسي هما الأقرب للحصول على خدماته.
وأشارت صحيفة ماركا، إلى أن سواريز قرر الرحيل عن "البلاوغرانا" الذي لا يمنحه الدور الذي كان يتطلع إليه، فمنذ بداية الموسم لم يحصل سوى على دقائق لعب معدودة سواء في الدوري الإسباني، أو في دوري أبطال أوروبا.
وفي ظل هذا الوضع، أبدى اللاعب بوضوح رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الكاتالوني في يناير المقبل، وسواء إدارة البرسا أو مدرب الفريق إرنستو فالفيردي ليس لديهما مانع في رحيله.
لكن برشلونة يتطلع للحصول على عرض مرض من النادي الذي قد يرغب في الحصول على خدمات اللاعب صاحب (24 عاماً).
وفي الوقت الحالي، يعتبر آرسنال وتشيلسي هما الأقرب لاستقدام سواريز حيث بدأت بالفعل محادثات بين الأطراف خلال الأيام الأخيرة، بحسب الصحيفة التي أبرزت أن كلا الناديين ينتظران رداً حاسماً وسريعاً من اللاعب.
وأشارت ماركا إلى أن سواريز يراهن على العودة للبريميير ليغ، فهي بطولة يعرفها بالفعل كونه كان لاعباً بين صفوف مانشستر سيتي قبل انتقاله لبرشلونة.
يشار إلى أن سواريز يتبقى له عام ونصف العام في عقده مع البرسا المستعد لبيعه مقابل مبلغ يتراوح بين 10 و15 مليون يورو.
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