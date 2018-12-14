كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنطلق مباراة الأهلى وجيما الأثيوبي فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة فى المواجهة التى يسعى فيها الفريق الأحمر لبدء مشواره الأفريقى بقوة أملاً فى حصد اللقب، بعد خسارة لقبها المباراة النهائية بالنسختين الأخيرتين.
مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر اليوم 14-12-2018 في دوري أبطال أفريقيا، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي اون لاين بدون تقطيع، موقع الخليج 365 ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث حي مباشر لايف يوتيوب في اطار مباراة الذهاب دور 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
مشاهدة قنوات بي ان سبورت بجودة عالية اون لاين موقع الخليج 365 يقدم لكم خدمة البث المباشر للمباريات ويمكن لزوار موقعنا مشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية اتش دي، يمكن لكل زوار موقعنا الاستمتاع بمشاهدة أهم المباريات فى الدوريات العالمية والعربية مثل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني، كما ننقل مشاهدة مباريات دوري أبطال أفريقيا ودوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، فقط من خلال الخليج 365 للبث المباشر شاهد مباريات فريقك المفضل وتابع احدث اخبار الرياضة العالمية والمحلية.
تعرف علي موعد مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة : قناة الاهلي
معلق المباراة : حفيظ دراجي
الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .