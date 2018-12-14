رياضة | تصريح ناري من حسين الشحات بشأن مواجهة قاهر الأهلي في مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من حسين الشحات بشأن مواجهة قاهر الأهلي في مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدولي المصري حسين الشحات، لاعب نادى العين الإماراتى ومنتخب مصر، على التعليق على مواجهة فريقه المنتظرة أمام الترجي التونسي بمونديال الأندية.

وقال الشحات فى تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا":"مواجهة فريق هزم الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا ليس أمرًا سهلاً:"، مشيرا إلى صعوبة مباراة فريقه أمام الترجى التونسى المحدد لها غدًا السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائى بمسابقة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى الإمارات.

وأشار إلى أن "مباراة الترجى ستكون صعبة أمام منافس قوى توج بلقب دورى أبطال إفريقيا، فالترجى نادى محترم جدًا وعلينا أن نحترمه حتى نتفوق عليه ونمر إلى الدور نصف النهائى".

وتابع: "علينا تفادى الأخطاء التى وقعنا فيها فى مباراة ويلينجتون ونسجل مبكرًا كى نسيطر على اللقاء ونتمكن من تحقيق الفوز، وأهم شىء أن نتقدم فى النتيجة ولا نعيش نفس سيناريو المباراة الأولى، لهذا علينا التركيز أكثر يوم المباراة".

وكان فريق العين فاز على بطل نيوزيلندا فى مباراة الافتتاح بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلى والإضافى من عمر المباراة بالتعادل الإيجابى 3/3.

ونجح الترجي في التأهل لمونديال الأندية بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلب على الأهلي المصري في المباراة النهائية، حيث خسر الفريق التونسي ذهابا 3-1، قبل أن يحقق ريمونتادا تاريخية في الإياب على ملعب رادس بثلاثية نظيفة، ليفوز بلقبه الثالث في تاريخه بالبطولة بعد نسختي 1994و2011.

ويسعى الشحات لقيادة فريق العين لتحقيق انجاز بالتأهل للمربع الذهبي لمونديال الأندية، ويشارك العين في البطولة بعد الفوز بلقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي.