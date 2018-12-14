رياضة | ميدو: الأندية لها دور مهم في المجتمع وانظروا إلى إنجلترا (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: الأندية لها دور مهم في المجتمع وانظروا إلى إنجلترا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة، على أهمية دور الأندية في المجتمع مشيدا بما تفعله الأندية في إنجلترا، وقيامهم بإرسال لاعبيها إلى المستشفيات لزيارة المرضى.

وغرد ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"‏دور الأندية في خدمة المجتمع دور مهم جدا..حل تأدي في إنجلترا بيبعت لاعيبته ل ٣ مستشفيات وقت الأعياد علشان يزوروا المرضى ويدوهم هدايا..ومساعدات مادية كبيرة من الأندية لمراكز دور المسنين المحيطة بالنادي".

وأضاف "‏في ناس كتير في مصر بتعمل خير كتير بس لو تم تنظيم الموضوع ده بشكل أفضل الخير ده ممكن يتضاعف ويوصل لأكبر عدد ممكن من اللي محتاجينه".