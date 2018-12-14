رياضة | مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر الاتحاد والباطن اليوم دوري بلس

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مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر الاتحاد والباطن اليوم دوري بلس

الاتحاد والباطن بث مباشر دوري كأس الامير محمد بن سلمان الدوري السعودي 2018-2019 الجولة الثالثة عشر , في ملعب الباطن معقل الحرب الليلة في تمام الثالثة وعشرة دقائق بتوقيت أعظم مدن العالم وهي مكة سنكون علي موعد مع مباراة اتحاد جدة والباطن في اطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي.

المباراة ستحمل الرقم 7 بين الفريقين في مختلف المسابقات المحلية في الكرة السعودية ونجح اتحاد جدة في الفوز في 6 مباريات منهم وخسر في مناسبة واحدة كانت في مباراة الذهاب من الموسم الماضي في الجولة الاولي حينما خسر الاتحاد في افتتاحية مبارياته في المسابقة امام الباطن بنتيجة 3-1 ولكن رد الاتحاد تلك الهزيمة في الاياب بالفوز 2-1 ثم الفوز في كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة 6-2 في مباراة نصف النهائي بينهما.

الباطن Vs الإتحاد.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : ملعب نادي الباطن .

المعلقين : مشاري القرني (السعودية الرياضية) + ماجذ سعود (دوري بلس) .

موعد المباراة :

5:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:45 مساءاً بتوقيت مصر .

4:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:45 مساءاً بتوقيت العراق .

4:45 مساءاً بتوقيت السودان .

5:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:45 مساءاً بتوقيت تونس .

3:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:45 مساءاً بتوقيت قطر.

2:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر الاتحاد والباطن اليوم دوري بلس