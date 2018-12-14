رياضة | عاجل.. "كاف" يستبعد مصر من القائمة النهائية لأفضل منتخب في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "كاف" يستبعد مصر من القائمة النهائية لأفضل منتخب في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب مصر من القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل منتخب "رجال" لعام 2018. وشهدت القائمة النهائية تواجد 3 منتخبات وهم:- -موريتانيا -مدغشقر -أوغندا يذكر أن نجح منتخب مصر في بلوغ نهائيات كأس العالم روسيا 2018 لأول مرة منذ 28 عاما، تحت قيادة الأرجنتين هيكتور كوبر المدير الفني السابق لفراعنة. وكان "كاف" قد أعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال عام 2018. وشهدت القائمة تواجد الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ووليد سليمان صانع ألعاب الأهلي، بينما استبعد "كاف" أحمد جمعة مهاجم المصري من القائمة النهائية للاعبين المرشحين للتتويج بالجائزة. وجاءت القائمة النهائية للاعبين المرشحين للجائزة كالتالي:- - محمد صلاح (مصر وليفربول) - وليد سليمان (مصر والأهلي) - ساديو ماني (السنغال وليفربول) - أنيس بدري (تونس والترجي) - اليكس ايوبي (نيجيريا وأرسنال) - اندريه أونانا (الكاميرون واياكس) - دينيس أونيانجو (أوغندا وماميلودي صن داونز) - مهدي بنعطية (المغرب ويوفنتوس) - بيار ايمريك اوباميانج (الجابون والأرسنال) - رياض محرز (الجزائر ومانشستر سيتي) أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا خلال عام 2018. واستبعد "كاف" الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي من القائمة النهائية للمرشحين والتي ضمت 3 مدربين وهم:- -إليو سيسيه مدرب السنغال -هيرفي رينارد مدرب المغرب -معين الشعباني مدرب الترجي ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 9 يناير خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة السنغالية داكار خلال الحفل السنوي للكاف.

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