رياضة | مباشر الآن.. مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي

يلتقي اليوم الجمعة فريقا النصر والرائد، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للمحترفين، ويسعى النصر للفوز بهذه المباراة من أجل مواصلة الضغط على المتصدر الهلال, ونستعرض لكم أبرز أرقام هذه المواجهة

التقى النصر والرائد 20 مرة في دوري المحترفين السعودي – فاز النصر 15 مرة مقابل مرة واحدة فقط للرائد وهناك 4 حالات تعادل بينهما

ساهم نور الدين مرابط في إحراز 4 من أهداف النصر السبعة الماضية في دوري المحترفين السعودي (سجل 2 صنع 2)، متضمنة صناعته لهدفين في الجولة الماضية أمام الهلال.

فاز النصر مرتين فقط في آخر 6 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (ت 2 خ 2)، بعد فوزه في أول 6 جولات هذا الموسم.

فشل النصر في الفوز في آخر مباراتين لعبهما في دوري المحترفين السعودي (ت 1 خ 1) – آخر مرة حقق سلسلة أطول بلا فوز كانت في ديسمبر 2017 (4 – ت 2 خ 2).

خسر النصر مرتين في آخر 3 مباريات لعبها كفريق صاحب الأرض في دوري المحترفين السعودي (ف 1)، بقدر التي خسرها في 26 استضافة سابقة (ف 18 ت 6).

فشل النصر في التسجيل مرة واحدة فقط في آخر 17 مباراة لعبها في دوري المحترفين السعودي، مسجلاً هدفين على الأقل في 10 منها.

فاز النصر في كل من آخر 4 مباريات لعبها أمام الرائد في دوري المحترفين السعودي، مسجلاً 3 أهداف على الأقل في 3 منها.

فشل الرائد في التسجيل في آخر مباراتين لعبهما على ارضه في دوري المحترفين السعودي – آخر مرة فشل في التسجيل في 3 استضافات متتالية كانت بين أغسطس ونوفمبر 2015.

لم يفز الرائد على أرضه هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (ف 0 ت 2 خ 2)، بل فاز 3 مرات فقط في 17 استضافة لعبها منذ بداية الموسم الماضي (ت 7 خ 7).

خسر الرائد مرة واحدة فقط في آخر 4 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (ف 2 ت 1)، بعد فوزه مرة واحدة فقط في أول 7 جولات هذا الموسم (ت 2 خ 4).

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي