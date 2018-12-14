رياضة | عاجل.. "قاهر الأهلي" في القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "قاهر الأهلي" في القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا خلال عام 2018. واستبعد "كاف" الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي من القائمة النهائية للمرشحين والتي ضمت 3 مدربين وهم:- -إليو سيسيه مدرب السنغال -هيرفي رينارد مدرب المغرب -معين الشعباني مدرب الترجي ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 9 يناير خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة السنغالية داكار خلال الحفل السنوي للكاف. يذكر أن قاد معين الشعباني فريق الترجي التونسي للفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين. وشهدت القائمة تواجد الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ووليد سليمان صانع ألعاب الأهلي، بينما استبعد "كاف" أحمد جمعة مهاجم المصري من القائمة النهائية للاعبين المرشحين للتتويج بالجائزة. وجاءت القائمة النهائية للاعبين المرشحين للجائزة كالتالي:- - محمد صلاح (مصر وليفربول) - وليد سليمان (مصر والأهلي) - ساديو ماني (السنغال وليفربول) - أنيس بدري (تونس والترجي) - اليكس ايوبي (نيجيريا وأرسنال) - اندريه أونانا (الكاميرون واياكس) - دينيس أونيانجو (أوغندا وماميلودي صن داونز) - مهدي بنعطية (المغرب ويوفنتوس) - بيار ايمريك اوباميانج (الجابون والأرسنال) - رياض محرز (الجزائر ومانشستر سيتي) ومن المقرر أن يتم الكشف عن اسم الفائز بالجائزة يوم 9 يناير المقبل في حفل الكاف السنوي في العاصمة السنغالية داكار.

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