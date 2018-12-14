مدرب الأهلي السابق يخرج من قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الأهلي (أرشيفية)

كتب- وليد خليل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" صباح اليوم، عن القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الافضل في افريقيا لعام 2018 .

وبجانب الإعلان عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا والتي شهدت تواجد محمد صلاح نجم ليفربول ووليد سليمان لاعب الأهلي، فقد تم الإعلان عن

المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا وهم : أشرف حكيمي "المغرب وبروسيا دوتموند"، فرانك كيسي " كوتديفوار وميلان " ، ويلفريد نديدي " نيجيريا وليستر سيتي " .

كما أعلن الكاف أيضاً عن القائمة النهائي

للمرشحين للفوز بجائزة أفضل مدير فني في أفريقيا، والتي شهدت استبعاد اسم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للأهلي والذي كان متواجداً بالقائمة الأولية، وتضم قائمة المرشحين لنيل الجائزة كلا من : اليو سيسيه "السنغال"، هيرفي رينار "المغرب" ، معين الشعباني "الترجي".

علي جانب آخر انحصرت المنافسة علي جائزة أفضل منتخب في أفريقيا بين منتخبات مدغشقر، وأوغندا، وموريتانيا .