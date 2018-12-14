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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" صباح اليوم، عن القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الافضل في افريقيا لعام 2018 .
وبجانب الإعلان عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا والتي شهدت تواجد محمد صلاح نجم ليفربول ووليد سليمان لاعب الأهلي، فقد تم الإعلان عنالمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا وهم : أشرف حكيمي "المغرب وبروسيا دوتموند"، فرانك كيسي " كوتديفوار وميلان " ، ويلفريد نديدي " نيجيريا وليستر سيتي " .
كما أعلن الكاف أيضاً عن القائمة النهائي
علي جانب آخر انحصرت المنافسة علي جائزة أفضل منتخب في أفريقيا بين منتخبات مدغشقر، وأوغندا، وموريتانيا .
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلي السابق يخرج من قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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