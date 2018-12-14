محمد صلاح ووليد سليمان يتصدران قائمة الكاف النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018 ، والتي تضم عشرة لاعبين فقط، بعد أن كانت القائمة الأولية للمرشحين والتي تم الإعلان عنها في نهاية نوفمبر الماضيتضم 34 لاعبًا.
وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح نجم ليفربول ووليد سليمان لاعب الأهلي بينما تم استبعاد أحمد جمعة مهاجم فريق المصري البورسعيدي من القائمة النهائية .
وتضم قائمة الكاف لأفضل لاعب في أفريقيا كلًا من :
محمد صلاح، وليد سليمان، اليكس ايوبي، مهدي بن عطية ، اندري اونانا ، انيس البدري، دينيس اونيانجو، اوباميانج، رياض محرز، وساديو ماني .
ومن المنتظر أن يعلن الكاف الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا بحفل يقام بالعاصمة السنغالية داكار يوم 8 يناير المقبل.
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