رياضة | عاجل.. محمد صلاح ووليد سليمان في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح ووليد سليمان في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال عام 2018. وشهدت القائمة تواجد الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ووليد سليمان صانع ألعاب الأهلي، بينما استبعد "كاف" أحمد جمعة مهاجم المصري من القائمة النهائية للاعبين المرشحين للتتويج بالجائزة. وجاءت القائمة النهائية للاعبين المرشحين للجائزة كالتالي:- - محمد صلاح (مصر وليفربول) - وليد سليمان (مصر والأهلي) - ساديو ماني (السنغال وليفربول) - أنيس بدري (تونس والترجي) - اليكس ايوبي (نيجيريا وأرسنال) - اندريه أونانا (الكاميرون واياكس) - دينيس أونيانجو (أوغندا وماميلودي صن داونز) - مهدي بنعطية (المغرب ويوفنتوس) - بيار ايمريك اوباميانج (الجابون والأرسنال) - رياض محرز (الجزائر ومانشستر سيتي) ومن المقرر أن يتم الكشف عن اسم الفائز بالجائزة يوم 9 يناير المقبل في حفل الكاف السنوي في العاصمة السنغالية داكار.

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