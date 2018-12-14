رياضة | التشكيل المتوقع للأهلي أمام جيما الإثيوبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للأهلي أمام جيما الإثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به نظيره جيما أبا جيفار الأثيوبي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – محمد شريف – ناصر ماهر

خط الهجوم : مروان محسن.

القنوات الناقلة للقاء الأهلي وجيما الإثيوبي

وتنقل مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي عبر قناة الأهلي بشكل حصري فضائيا، وينطلق الاستوديو التحليل للمباراة في تغطية خاصة في الثانية عشر ظهرا.

وتذيع القناة الثانية المفتوحة بالتليفزيون المصري المباراة، على البث الأرضي فقط، مع قناة النيل للرياضة أيضا على البث الأرضي.

ويأمل لاعبو الأهلي في تحقيق الفوز وافتتاح مشوارهم نحو اللقب التاسع بنتيجة إيجابية، وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات ببطولة الدوري المصري على حساب بتروجت والجونة والطلائع، ليقفز من المركز الأخير للثامن.

ويخشى محمد يوسف المدير الفني للقلعة الحمراء من تكرار سيناريو 1998، والخروج أمام البن الإثيوبي في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة عبر التاريخ، حيث لم يسبق وأن ودع الأهلي البطولة من هذا الدور الا في مناسبتين من أصل 29 مرة تواجد فيها بهذا الدور.