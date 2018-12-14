رياضة | مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر 14-12-2018 الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر 14-12-2018 الدوري السعودي

يواجه الاتحاد نظيره الباطن، ضمن الجولة الـ13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم.

مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر 14-12-2018 الدوري السعودي

يحل نادي الاتحاد ضيفاً على الباطن اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018 الموافق 7 ربيع الآخر 1440 هــ وذلك في إطار الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019.

مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر 14-12-2018 الدوري السعودي

يعيش العميد موسماً للنسيان حتى الآن حيث يحتل المركز السادس عشر والأخير في الدوري السعودي 2018-2019 برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط من أُحد الخامس عشر، و9 نقاطٍ كاملة من الفيحاء صاحب المركز الثاني عشر الأخير المُبقي في دور المحترفين، وحتى الآن لم يحقق النمور أي انتصار بعد خوض 12 مباراة، ولم يتعادل إلا 3 مراتٍ فقط.

مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر 14-12-2018 الدوري السعودي

لا يختلف موسم الباطن كثيراً عن موسم الاتحاد، فالسماوي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف من الحزم الثالث عشر، ونقطة واحدة من البرتقالي صاحب المركز الثاني عشر، وحتى الآن حقق أبناء الحفر 3 انتصاراتٍ من 12 مباراة خاضها.

مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر 14-12-2018 الدوري السعودي

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

سيغيب عن الاتحاد في المباراة ضد الباطن متوسط الميدان المغربي كريم الأحمدي بداعي الإصابة بتمزق في عضلة أعلى الفخذ، وسيغيب على إثرها 21 يوماً أي حتى فتح سوق الانتقالات الشتوية في المملكة العربية السعودية.

مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر 14-12-2018 الدوري السعودي

كذلك سيستمر غياب عساف القرني لنفس السبب وسيكون هناك 5 لاعبين عرضة للإيقاف عن الكلاسيكو ضد النصر في حالة الحصول على بطاقةٍ صفراء هم:” كارلوس فييانويفا، جوناس، عمار الدحيم، خالد السميري، حسن معاذ.

مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر 14-12-2018 الدوري السعودي

سيبدأ المدرب سلافين بيليتش بنفس طريقته المعتادة منذ وصوله للجوهرة المشعة، وسيكون بديل عساف القرني في حراسة المرمى هو فواز القرني، وسيشارك خالد السميري جوناس في وسط الميدان لتعويض غياب الأحمدي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر 14-12-2018 الدوري السعودي

موعد مباراة الباطن ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 2 .

الملعب : ملعب نادي الباطن .

موعد المباراة :

5:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:45 مساءاً بتوقيت مصر .

4:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:45 مساءاً بتوقيت العراق .

4:45 مساءاً بتوقيت السودان .

2:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .