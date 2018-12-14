رياضة | Ksa Sport 1| مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن HD| مباراة الاتحاد اليوم (الدوري السعودي) البث المباشر|رابط بث مباراة الاتحاد

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Ksa Sport 1| مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن HD| مباراة الاتحاد اليوم (الدوري السعودي) البث المباشر|رابط بث مباراة الاتحاد

يحل الاتحاد ضيفاً على الباطن اليوم الجمعة القادم 14 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 7 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019.

يعيش العميد موسماً للنسيان حتى الآن، حيث يحتل المركز السادس عشر والأخير في الدوري السعودي 2018-2019 برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط من أُحد الخامس عشر، و9 نقاطٍ كاملة من الفيحاء صاحب المركز الثاني عشر الأخير المُبقي في دور المحترفين، وحتى الآن لم يحقق النمور أي انتصار بعد خوض 12 مباراة، ولم يتعادل إلا 3 مراتٍ فقط.

لا يختلف موسم الباطن كثيراً عن موسم الاتحاد، فالسماوي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف من الحزم الثالث عشر، ونقطة واحدة من البرتقالي صاحب المركز الثاني عشر، وحتى الآن حقق أبناء الحفر 3 انتصاراتٍ من 12 مباراة خاضها.

موعد مباراة الباطن ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

5:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:45 مساءاً بتوقيت مصر .

4:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:45 مساءاً بتوقيت العراق .

4:45 مساءاً بتوقيت السودان .

5:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:45 مساءاً بتوقيت تونس .

3:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:45 مساءاً بتوقيت قطر.

2:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

التشكيل المتوقع للاتحاد

سيبدأ المدرب سلافين بيليتش بنفس طريقته المعتادة منذ وصوله للجوهرة المشعة، وسيكون بديل عساف القرني في حراسة المرمى هو فواز القرني، وسيشارك خالد السميري جوناس في وسط الميدان لتعويض غياب الأحمدي.

التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني

منصور الحربي - ماثيو جيرمان - عمار الدحيم - حسن معاذ

جوناس - خالد السميري

فهد المولد - كارلوس فييانويفا - رومارينيو

أليكساندر بيشيتش

التشكيل المتوقع للباطن

سيبدأ المدرب يوسف الغدير المباراة بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة في المباريات السابقة، لكن من المتوقع أن يعود اليامي لحراسة عرين السماوي، وأن يعود بوهدوز لقيادة الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد اليامي

بندر ناصر - لوكاس تاليابيترا - سلطان غنيمان - مهنا واقص

جدهان الشمري - ماجد كنبه

كريسان - يوهان أرانجو - فهد الجهني

عزيز بوهدوز